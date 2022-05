Declarações de Sérgio Conceição sobre o contrato com o FC Porto durante a conferência de antevisão da final da Taça de Portugal

O futuro, os elogios e palavras de Pinto da Costa: "Confiante, mas desconfiado. Um bocadinho por aí... O treinador tem sempre a mala pronta. Ou porque faz as coisas muito bem, ou porque tem resultados menos positivos e é despedido. Perguntam-me sempre sobre a continuidade, o presidente já falou, mas o meu foco é o jogo de amanhã. Depois não sabemos... Se correr tudo de forma normal, tenho dois anos de contrato que serão para cumprir".

Os insultos de jogadores ao Benfica: [Falou com os envolvidos?] Falo com todos os jogadores naquilo que é o treino, sobre treino e futebol. Falo sempre, todos os dias. Com todos".

O que falta conquistar: "É o próximo título, temos a possibilidade de fazê-lo amanhã contra um adversário de qualidade. Temos de estar focados nesse título".

Significado especial da Taça para Conceição: "Os títulos são todos especiais. Trabalhamos com esse objetivo, de conquistar o máximo de títulos. Conquistámos o principal, agora o próximo é sempre o mais importante. Amanhã temos a possibilidade de entrar em campo, dar o nosso melhor, respeitando Tondela, que não tem a ver com o trajeto no campeonato, mas sim na Taça. Tem uma boa equipa, que se sente confortável em jogos a eliminar, prova disso é estar aqui. Temos de estar confiantes, mas desconfiados. É sempre especial ganhar títulos. Eliminámos dois rivais fortes, Benfica e Sporting, e é especial estar aqui. A cereja no topo do bolo será ganhar a Taça de Portugal."