Sérgio Conceição, a menor utilização de Pepê e o mercado: "É pedido trabalho..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães (20h30), referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Menor utilização de Pepê: "A menor utilização de Pepê está relacionada com tudo. Galeno está muitíssimo bem, João Mário também. Pepê não está a jogar neste momento, mas é um titular do FC Porto, assim como todos os outros, acho que são todos titulares e aqueles que normalmente não jogam tanto ou não têm tantos minutos neste momento, se calhar no final da época as coisas são diferentes. O Pepê não tenho dúvida nenhuma, iniciando o jogo no onze titular, entrando durante o jogo, é sempre extremamente importante para nós. É um dos jogadores mais talentosos com quem trabalhei."

Benfica a reforçar-se muito no mercado, FC Porto ainda não contratou. É pedido a Sérgio Conceição que faça um milagre? "É sempre pedido trabalho. É aquilo que a que as pessoas do FC Porto estão habituados: que haja trabalho, dedicação, ambição. É preciso muitíssimo trabalho para ganhar o campeonato. O mais importante é isso, que o que fazemos aqui diariamente se traduza nos jogos. É por aí."

Pepe disse que lida mal com a vitória: "O que o Pepe queria dizer é poder existir algum relaxamento depois de uma vitória. É o momento em que temos de estar mais alerta. Se ganhámos um jogo é porque fizemos mais coisas bem feitas do que mal feitas, mas é preciso dar continuidade. O Pepe com certeza queria dizer isso. É nos melhores momentos que normalmente nos distraímos um bocadinho e não podemos. Custa pontos e pontos pode custar o campeonato. Temos tido algumas desatenções que não são normais, nomeadamente fora de casa."