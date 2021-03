Sérgio Conceição: "A Juventus é uma equipa que se prepara para ganhar a Champions"

Treinador do FC Porto diz que o jogo de Turim, na última terça-feira, vai ficar "para a história".

Com o foco no Paços de Ferreira e sem mudança de objetivos: foi assim que Sérgio Conceição abordou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo (20h00), frente aos castores, na 23.ª jornada da Liga NOS.

Ainda assim, o jogo com a Juventus, em Turim, e consequente apuramento para os quartos de final da Champions foram notas dominantes na conversa com os jornalistas, com o treinador português a enaltecer a qualidade da equipa italiana.

"Demos um passo importante, o jogo vai ficar para a história por todas as incidências que teve e contra quem era, uma equipa que não só se prepara todos os anos para ganhar a Liga italiana, como se prepara para ganhar a Champions, com alguns dos melhores jogadores do Mundo, ao contrário do que possam querer passar. Era hipocrisia dizer que não estamos contentes com a situação", afirmou o técnico do FC Porto.

Os dragões perderam por 3-2 no reduto da Juve, mas beneficiaram dos jogos marcados fora de casa, depois de terem vencido por 2-1 na primeira mão, jogada no Estádio do Dragão.