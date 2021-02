Conceição, a Juventus e a diferença entre Liga e Champions: "Só ganhou 3-0 ao Barcelona… "

Treinador do FC Porto em antevisão ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus, agendado para as 20h00 de amanhã, quarta-feira.

Juventus: "Espero uma Juventus forte, dentro do que tem sido a sua história. Estamos a falar de uma equipa entre as que têm mais presenças nas fases finais da Liga dos Campeões, mesmo não estando tão bem como se possa pensar, vi algumas reações depois do sorteio, e ultimamente isso não é verdade. Nos últimos oitos jogos sofreu apenas dois golos. É uma equipa sólida, os jogadores conhecem-se bem, tem identidade muito próximo. Só ganhou 3-0 em casa do Barcelona...Uma equipa forte, com as dificuldades normais de estar nos oitavos da Champions. E vai ter dificuldades porque vai apanhar um FC Porto dentro do seu normal, com mentalidade vencedora, com capacidade de perceber o que tem de fazer e ir à procura do resultado positivo que é a vitória"

Diferença entre consistência na Champions e no campeonato: "Os jogadores sabem o que se passa, não é um problema deste momento, é um problema que se arrasta há algum tempo, porque não é normal equipas minhas sofrerem assim tantos golos, principalmente em casa. Tem a ver com a forma como atacamos e a possibilidade que damos ao adversário de contra-atacar."

Desafios táticos: "Além da qualidade individual de um ou outro elemento, até direi todos, em termos coletivos é uma equipa que quando tem bola sabe o que faz, os jogadores dificilmente perdem a bola, são fortes a explorar as costas da linha defensiva, tem jogadores nas alas interessantes. Penso que não estando o Cuadrado jogará o Chiesa, também muito interessante. O McKennie pela esquerda, mais por dentro. Dinâmica interessante. Temos de estar atentos à dinâmica e ao que acho essencial olhar: à equipa e aos jogadores. A Juventus consegue ter várias soluções para chegar à baliza do adversário."