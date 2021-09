Sérgio Conceição, a frustração e a substituição de Pepe: "Se não fosse a lesão..."

Treinador do FC Porto diz que o ambiente hostil nas bancadas serve para "motivar ainda mais os jogadores".

Frustração: "Grande organização, muita humildade e qualidade na forma de sair em ataque organizado. Conseguimos circular a bola com qualidade. Fizemos um bom jogo, numa partida entre duas grandes equipas. Sinto alguma frustração por não ter ganho, é verdade. (...) Não estou nada contente, acho que podíamos ter ganho este jogo. Sinto essa frustração como algo positivo. Isso é um elogio à equipa. Saímos algo frustrados por aquilo que foi o jogo."

Saída de Pepe, por lesão: "Saiu magoado, ali com umas queixas no gémeo. Caso contrário, o Pepe nunca sairia. Assobios são normais, fazem parte do jogo. Isso até é bom, até motiva, até dá essa vontade extra de querer demonstrar que não é assim como eles [adeptos] querem. Isto é a paixão do futebol."