Sérgio Conceição, a expulsão de Grujic e o trabalho do árbitro: "Nunca é fácil conduzir"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo em Moreira de Cónegos, sobre o Moreirense, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da Liga Bwin.

Intensidade foi-se perdendo? Tem a ver com o jogo de quinta-feira? "Se analisarmos os últimos 10 minutos aceito que possam pensar isso, olhando para o desespero do Moreirense a tentar fazer o golo. Entrámos muito bem no jogo, sem dar a mínima hipótese às ações do adversário, tentativa de transição, quando tinha a bola, constantemente com jogo direto, compreensível pela capacidade física dos jogadores. Estávamos precavidos para isso, sempre atentos à primeira bola e aproximação rápida às segundas bolas, e cobertura que tínhamos de dar ao primeiro duelo. O que o Moreirense criou foi nos últimos dez minutos. No fim da primeira parte também conseguiu chegar mais perto do nosso terço defensivo, mas sem criar grandes oportunidades, sem grande perigo. Estávamos preparados para os lançamentos de linha lateral, para as faltas. É uma equipa é alta, muito interessante no jogo aéreo. Foi uma equipa competitiva, à imagem do seu treinador, organizada defensivamente e nós tivemos muita qualidade em muitos momentos."

Segunda parte e trabalho do árbitro: "Na segunda parte, ao contrário do que se possa pensar, aos 29/30 minutos houve primeiro remate do Moreirense, até lá houve a situação do Taremi que podia acabar com jogo. Depois dá-se a expulsão, umas vezes dá-se amarelo por nada, outras... E não estou a criticar o trabalho do árbitro. Nestes jogos nunca é fácil de conduzir, são jogos competitivos, intensos e compreende-se a dificuldade, mas a partir daí o jogo descaracterizou-se. O Moreirense arriscou tudo, continuou com o futebol direto, é sempre difícil jogar aqui. Foi uma vitória merecida, onde por momentos houve momentos muito bons, que me agradaram, mais até do que no jogo europeu."

Grujic expulso em poucos minutos: "Penso que o primeiro amarelo na primeira falta que faz não é amarelo, na zona intermédia do campo, foi a decisão do árbitro. Depois aceita-se o segundo, não há nada a dizer. Tivemos de reajustar a equipa."

Muitas dificuldades: "Não tinha a mínima dúvida que íamos encontrar estas dificuldades, principalmente no seu jogo, depois tinha essa particularidade de virem de um resultado negativo. Conhecendo o Ricardo como treinador e o espírito que tem, sabia que ia ser um jogo extremamente complicado para nós."

Liderança, menos uma jornada para o fim: "Temos de trilhar o nosso caminho, temos de olhar para nós, só dependemos de nós e é uma vantagem, sabendo que quem vem atras também perde poucos pontos também. Os rivais vêm atrás, apesar de o Benfica estar mais atras, importante é focarmos no que temos a fazer na nossa equipa, é o nosso pensamento principal e o nosso trabalho diário tem a ver com isso. "