Sérgio Conceição: "55 jogos sem perder? Para já não significa nada"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto igualou o recorde de 55 jogos sem perder que os "dragões" alcançaram entre 2010 e 2012.

Recorde de 55 jogos sem perder: "Para já não significa nada. Tem significado se em maio festejarmos o título. Esta paragem é benéfica, porque a equipa vem de um ciclo de jogos incrível, de uma densidade competitiva brutal e é importante dar algum descanso e preparar a equipa para o novo ciclo que aí vem, um bocadinho mais leve porque infelizmente saímos da Europa, mas ainda temos a Taça para conquistar. Estou contente com esses números, é um trabalho meu, da equipa técnica, de todo o grupo de trabalho, mas digo-o com toda a honestidade. Estes números têm significado se no fim conquistarmos títulos."