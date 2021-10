Sérgio captura o décimo tubarão europeu e italianos já lhe chamam "Conceicismo"

Jesualdo Ferreira (24) ficou nos oito triunfos e Jorge Jesus (25) só leva quatro frente a clubes das cinco principais ligas da Europa. Superioridade com o Milan levou italianos a inventarem o "Conceicismo"

Na história do futebol português existem apenas três treinadores com mais de 20 jogos disputados por clubes nacionais frente a equipas dos Big 5 na Liga dos Campeões e nenhum tem tantas vitórias como Sérgio Conceição.

A de terça-feira, com o Milan, foi a décima da carreira do técnico do FC Porto, que já deixou para trás Jesualdo Ferreira (oito) e mantém Jorge Jesus (quatro) a uma distância considerável, mesmo tendo menos desafios disputados (23) que cada um deles: o professor parou nos 24 e JJ leva 25.