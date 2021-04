Sérgio aponta "ingratidão" e defende Marega: "Outros custaram mais e não deram nem um terço"

Treinador do FC Porto teceu elogios ao avançado maliano e deixou apelo a quem critica os jogadores: "Têm de meter a mão na consciência".

Sérgio Conceição saiu este domingo em defesa de Moussa Marega, avançado do FC Porto, apontando o dedo às críticas que surgem nas redes sociais dirigidas aos jogadores e, em particular, contra o maliano, que deu os três pontos aos dragões no triunfo sobre o V. Guimarães (1-0).

"Como foi gerir o período sem golos do Marega? Extremamente fácil. Quando joga, o Marega dá o máximo, é fácil fazer essa gestão num jogador como ele. Deixem-me só fazer um parêntesis: hoje fala-se muito do futebol e não de futebol. As redes sociais, quem está por trás a criticar, a rebentar com quem não acham tão simpático ou tecnicamente evoluído... Depois é moda. Telefone, computador e nem dão a cara", começou por referir Conceição, prosseguindo.

"Há três jogadores que me acompanham aqui desde o primeiro momento: Marega, Otávio e Corona. Que me acompanharam desde o primeiro momento até hoje. O Marcano também, mas falo destes três porque têm tido uma evolução e deram alegrias que, nos quatro anos anteriores a mim, não aconteciam, em que o FC Porto não ganhou nada. Temos de ver o custo do Marega e o rendimento do Marega. É o segundo melhor marcador do Dragão, penso que só o Jackson Martínez tem mais... O melhor marcador em jogos seguidos da Champions. Somos a terceira equipa da Europa com mais presenças na Champions. Pensem, o melhor marcador [em jogos consecutivos] é o Marega, e quanto é que custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Há ingratidão. Outros custaram muito mais e não deram nem um terço daquilo que o Marega deu ao FC Porto. O Marega, que tem os pés quadrados e não sei quê", prosseguiu o treinador dos dragões, que remeteu para as palavras proferidos no final do encontro com o Vitória, em que elogiou Pepe.

"O que é ser jogador à Porto? O que é ter a tal mística? É olhar para o Pepe. E de outro lado é olhar para o Moussa. Sempre que entra aqui, até sair, dá o máximo. Falha golos, falha passes? Quem é que não falha? Sou o primeiro a dizê-lo. Há pouco disse-lhes uma coisa. Ao intervalo do jogo com o Vitória estava para tirar o Marega. Deixei-o mais 15 minutos, o jogo estava a correr mal à equipa. Mas percebi, com a minha ignorância, que outras características dariam mais à equipa. O Marega voltou, fez o golo. Eu não percebo nada de futebol, mas o futebol é isto. Resultados, factos. O que é que o Marega fez aqui? O Otávio, o Corona... O que é que fizeram? As pessoas têm de meter a mão na consciência e tirar a mão do telemóvel", acrescentou.

Sobre o futuro do internacional maliano, de 30 anos, Conceição foi taxativo: "Mexe zero. Ele está focado nos jogos que faltam. O Marega não é caso único. Eu também acabo contrato e acha que não estou focado no jogo de amanhã? Estou, claro. Saíram notícias sobre o empresário a falar e isso é falso. Os empresários e família dos jogadores estão focados em acabarmos bem o campeonato."