Sérgio aborda estreia de Francisco Conceição e o momento seguinte ao golo que viria a ser anulado

Treinador do FC Porto comentou os momentos vividos com o filho, Francisco Conceição, lançado no dérbi portuense com o Boavista, que terminaria empatado 2-2.

Foi ao minuto 89 do dérbi portuense entre FC Porto e Boavista que se viu Francisco Conceição e o pai, Sérgio, abraçados em pleno Estádio do Dragão, após o golo de Evanilson que viria a ser anulado por indicação do VAR.

O jovem foi bastante importante na jogada que levaria ao golo do brasileiro, tendo rematado para defesa de Léo Jardim, quando o avançado aproveitou para na recarga colocar a bola no fundo das redes. Nos festejos, Francisco correu para abraçar o pai e ali estiveram alguns segundos. Tudo isto depois de o jogador que tem brilhado na equipa B já ter arrancado um penálti, que Sérgio Oliveira falhou.

Sérgio Conceição comentou os momentos em poucas palavras na entrevista rápida após o jogo:

"Era a função dele, entrar e fazer isso", afirmou.