Sergiño Dest na órbita do FC Porto para a lateral direita

Depois de um ano emprestado ao Milan, o lateral direito regressou ao Barcelona, mas não é certo que faça parte do plantel às ordens de Xavi Hernández.

Além de Nico González, há outro jogador do plantel do Barcelona que estará a despertar o interesse do FC Porto. Trata-se de Sergiño Dest, lateral-direito que, em 2022/23, esteve cedido ao Milan.

Atualmente, o internacional norte-americano, que nasceu nos Países Baixos, continua integrado na pré-época dos catalães, mas não é certo que tenha vaga no elenco final de Xavi.

O jogador formado no Ajax, de 22 anos, chegou ao Barcelona em 2020. Depois de duas temporadas (72 jogos, três golos e quatro assistências), foi emprestado ao Milan.