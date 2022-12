"Ser do Benfica não é nenhum crime. É mau gosto, mas não é crime"

Na segunda parte do programa especial intitulado "Os Homens do Presidente", do Porto Canal, Pinto da Costa recordou a ida de Fernando Santos para o FC Porto.

Ida de Fernando Santos para o FC Porto: "Risco há sempre, em tudo o que fazemos na vida. Costumo dizer que o perigo é a minha profissão, um presidente não pode estar a pensar se há risco ou não, tem de ir a direito, em frente com a sua convicção. Na altura, eu contava que António Oliveira continuasse, mas teve de interromper a carreira devido a problemas familiares. Fui apanhado desprevenido... Tinha uma série de treinadores em vista, mas era admirador do Engenheiro Fernando Santos. Com equipas sem grandes valores, ele conseguia resultados, como aconteceu no Estoril e no Estrela da Amadora. Apreciava, acima de tudo, a forma como as equipas dele jogavam e a maneira de estar no futebol. Achava que era uma pessoa diferente. Telefonei-lhe e até foi muito engraçado. "Não estou a convidá-lo para o FC Porto, Engenheiro, mas, vou precisar de mudar de treinador". E ele disse logo: "Mas eu não vou tirar lugar a ninguém." Só aí mostrou logo a sua maneira de ser. "Não vai tirar o lugar a ninguém, porque o António Oliveira terá de sair. Não tem nada a ver com o FC Porto e o futebol", respondi. E prossegui: "Não estou a convidá-lo, estou a dizer-lhe que quando acabar a Taça de Portugal, você é um dos treinadores que penso poder contactar nesse dia para conversar. Fique à vontade para, se lhe aparecer algo bom, não estar comprometido comigo. Se não aparecer, pode ser que no final da Taça lhe telefone.""

Episódio com Pimenta Machado: "Uns dias depois, foi muito interessante, o Pimenta Machado pergunta-me: "O Fernando Santos vai para o FC Porto?" E eu respondi: "Eu tenho treinador, António Oliveira. Mas porquê?" E eis que explicou: "Então eu convidei-o para o Vitória, um tipo que está no Estrela, e ele diz-me que não? Só se for para o FC Porto..." Acabou a Taça de Portugal, telefonei-lhe, eu e o Reinaldo [Teles] fomos a casa dele, em Cascais, e nesse fim de tarde fechámos o contrato. No dia seguinte, ele foi apresentado no Porto."

Ligação ao Benfica: "Se forem bons ligados ao Porto, é o ideal. Mas se a pessoa for, como eu sabia que era, séria, dedicada ao que faz e que iria dar tudo pelo FC Porto... É igual. Vínhamos com o rádio ligado e um tal Valdemar Duarte anuncia assim: "O benfiquista Fernando Santos é o novo treinador do FC Porto." E ele ficou incomodado. Mas qual era o problema? Ser do Benfica não é nenhum crime. É mau gosto, mas não é crime. Não tem problema nenhum, daqui a 15 dias já está a viver isto. Hoje, não tenho dúvidas, ele ainda sente o FC Porto. Aqui, ele atingiu o primeiro título nacional que conquistou, a Taça de Portugal, foi muito estimado e sei que ele estima muito as pessoas do Porto. Dentro de campo, era um trabalhador e teve sucesso: na Grécia e na Seleção, onde não podia ter tido mais. Nos clubes de cá nem por isso, mas também porque não lhe deram condições."

Relação com o Porto e com o clube: "A própria família dele gostava muito de estar no Porto, ele criou uma grande amizade com o Reinaldo e como pessoa nunca vi melhor. Foi um técnico importante, que muito gostei de ter no FC Porto. E fico muito feliz por ser conhecido por Engenheiro do Penta, porque só ele conseguiu esse feito."