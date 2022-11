Sequência de Grujic ameaçada por Uribe: o onze provável do FC Porto contra o Paços de Ferreira

Sérvio não faz dois jogos de início desde agosto e deve ceder vaga ao colombiano. Wendell à esquerda.

A resposta dada pelos jogadores escolhidos por Sérgio Conceição para o encontro com o Atlético de Madrid, a meio da semana, para a Liga dos Campeões, deverá levar o treinador a realizar apenas alterações pontuais na receção de hoje (18h00) ao Paços de Ferreira, para o campeonato.

A entrada de Wendell é a mais previsível de todas, por força da rotura muscular sofrida por Zaidu com os "colchoneros". Contudo, Conceição não deverá ficar-se pela promoção do brasileiro ao onze, onde Grujic tem o lugar seriamente ameaçado por Uribe. O colombiano não atuou com os espanhóis por castigo, mas tem sido imprescindível para o técnico, pelo que ainda não deverá ser desta que o sérvio faz dois jogos consecutivos como titular. A última vez que isso sucedeu, refira-se, foi já em agosto, quando o ex-Liverpool até foi opção inicial em três: com o Tondela (Supertaça), o Marítimo e o Vizela (ambos para a I Liga).

Além de Zaidu, que voltou a efetuar tratamento durante o dia de ontem, Conceição também não terá Pepe nem Veron para a receção aos pacenses. Tanto o central como o extremo voltaram a treinar de forma condicionada e ainda precisam de mais algum tempo até receberem autorização do departamento médico para voltar a competir.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Evanilson e Taremi.

