Wendell, lateral esquerdo do FC Porto, recorda os títulos conquistados pelos azuis e brancos, em entrevista à revista Dragões.

Títulos em 2023/24: "Temos de manter o mesmo foco, o mesmo objetivo, jogo a jogo. Não podemos meter a carroça à frente dos bois, temos de nos manter tranquilos, humildes e trabalhadores. Assim vamos alcançar os nossos objetivos com certeza. Quero continuar a somar minutos e a ajudar o FC Porto a conseguir vitórias. Para estar bem, preciso dos meus colegas, da equipa técnica e de todas as pessoas à minha volta. Não penso só em mim, preciso de todos para melhorar a cada dia".

Primeiros títulos da carreira no FC Porto: "Fiquei louco. Nunca tinha visto nada parecido ao que vivemos nos Aliados. Aquele mar azul, aquela festa... É difícil explicar a sensação de subida ao varandim [da Câmara], fiquei muito feliz, vou guardar esse momento para sempre no meu coração e na minha memória. Imaginava, porque o FC Porto sempre ganhou muitos títulos e eu sabia da força do clube. Tenho a certeza de que não vai ficar por aqui e de que ainda temos muito a conquistar".

Espera pelo primeiro título na carreira: "Foi muito tempo a almejar esta alegria e felicidade de conquistar alguma coisa. Trabalhava para isso e sentia-me sempre frustrado no final das épocas por nunca conseguir ganhar nada. Em pouco tempo, fui campeão e conseguimos cinco títulos. Isso faz de mim uma pessoa mais feliz por poder ajudar o FC Porto a conquistar troféus".

Mulher é personal trainer: "Desde que conheci a minha mulher melhorei muito a minha alimentação e a minha forma de trabalhar, porque eu não gostava de treinar e de me alimentar bem. Agora temos também a chefe, que trabalha na casa de alguns jogadores e nos ajuda muito. A minha mulher incentivou-me muito a querer trabalhar mais, a potenciar-me física e mentalmente. Eu era muito fechado e ele ajudou-me muito. Fico muito feliz pela minha filha poder ter estado no estádio [frente ao Boavista]. É muito difícil ela ir ver os jogos, porque são num horário em que ela está a dormir, mas fiquei muito contente ao vê-la a gritar 'Porto, Porto, Porto' no vídeo. Em casa, está sempre a gritar também. A família é a base de tudo, é o que não aparece, mas é um dos fatores mais importantes para um jogador de futebol. O apoio da minha mulher e da minha filha é uma energia extra para dar o meu melhor".