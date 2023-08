Sensação de "injustiça": Conceição em desacordo com vermelho mostrado ao longe

Conceição bateu o pé a Godinho em desacordo com o vermelho exibido ao longe e, alegadamente, por ter protestado fora da área técnica. Mensagem em memória do pai aproveitada por Sérgio para deixar uma indireta num "momento difícil". Ausência com o Moreirense é certa, mas um castigo maior depende do relatório do árbitro.

Sérgio Conceição voltou a estar no centro de uma polémica, na sequência da atitude inusitada, quando se recusou abandonar o banco de suplentes antes de ouvir as explicações de Luís Godinho para o vermelho que lhe havia exibido no clássico da Supertaça.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, a ação do treinador foi motivada pela forma como o árbitro da AF Évora o expulsou, à distância, após um lance do encontro que gerou indignação em vários elementos do banco dos dragões. Quando percebeu que era o destinatário do cartão, decidiu "bater o pé" no sentido de perceber o motivo da decisão e foi precisamente isso que transmitiu a Marcano quando o espanhol, enquanto capitão [Pepe já tinha sido expulso], serviu de intermediário.