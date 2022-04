"Sempre que Fábio Vieira marca, toda a gente fala nele durante dois ou três dias"

Mara Vieira, treinadora do Lank Vilaverdense, refere que é pela "inteligência" que o primo marca a diferença. Joaquim Neves, presidente da Casa do FC Porto, lembra o "menino das marchas".

A vitória do FC Porto sobre o Santa Clara (3-0) foi mais um capítulo dourado no percurso de afirmação total de Fábio Vieira.

Duas semanas depois de garantir os três pontos no dérbi da Invicta, o criativo voltou a brilhar, desta feita com dois golos, que lhe valeram o prémio de MVP da partida. Porém, entre os primeiros toques na bola e as exibições de encher o olho no Dragão está uma longa história de superação.