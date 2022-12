"Sempre achei que muito do mérito do Villas-Boas também vinha do Vítor Pereira"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, lembrou as passagens de Vítor Pereira e Paulo Fonseca pelos dragões na segunda parte do programa especial intitulado "Os Homens do Presidente", do Porto Canal

Sobre Vítor Pereira: "Sempre achei que muito do mérito do André Villas-Boas também vinha do Vítor Pereira. A forma como preparava os treinos, era ele que os dava, acreditei sempre que era uma boa solução. Como o André saiu intempestivamente, face a um contrato fabuloso do Chelsea. Eu até exigi 'cash' e eles pagaram, dinheiro do Abramovic e do Putin, então não pude impedir que fosse embora. Se eu considerava que o Vítor Pereira tinha uma grande percentagem do sucesso no Villas-Boas, para que é que ia buscar uma pessoa que não conhecia o clube e o plantel? Apostámos nele e com sucesso. Foi o campeonato do Kelvin, campeonato sem derrotas... Foi uma aposta ganha."

Sobre Paulo Fonseca: "Eu achava que o Paulo Fonseca, como se veio a provar, era um excelente treinador. Chegou aqui e teve sucesso. Só não caiu no goto das pessoas e lembro-me que, no fim de um jogo, só porque houve 20 sócios a acenar com lenços ele queria ir embora. Até brinquei e disse que se eu acenasse um lenço para ir embora, Nossa Senhora de Fátima já tinha ido há muito tempo. Toda a gente lhe diz adeus e ela não vai embora. Não houve empatia dele com o público, tentei ao máximo até que ele disse que queria mesmo ir embora. Se calhar veio cedo demais, não estaria preparado para encarar multidões. Faltava-lhe clube grande."