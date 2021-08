Semana chave para Sérgio Oliveira e Corona: substitutos já estão identificados

A uma semana de fechar o mercado de transferências, SAD espera por ofertas oficiais para vender o médio e o extremo.

O calendário avança de forma veloz para a data de encerramento do mercado de transferências, agendado para desta terça-feira a uma semana, pelo que os processos de Sérgio Oliveira e Corona entram agora numa fase decisiva. Os dois jogadores foram muito cobiçados ao longo do verão e o facto de algumas operações terem ruído, não implica que ambos venham a fazer parte do plantel a 1 de setembro.

O FC Porto sabe que há interessados no médio e no extremo e aguarda agora com alguma expectativa por uma investida oficial, traduzida na apresentação de uma proposta, porque conversas e manifestação de intenções têm existido muitas. O preço de ambos está fixado desde o início e cifra-se nos 20 milhões de euros pela totalidade do passe, já que, no caso do mexicano, os azuis e brancos só detêm 66,5%.

A probabilidade de este ou aquele jogador deixar o FC Porto nunca interferiu com as opções de Sérgio Conceição, mas a verdade é que ambos foram muito pouco utilizados até ao momento. Sérgio Oliveira soma apenas 71 minutos em 270 possíveis e Corona ainda menos (19), embora tenham sempre feito parte dos convocados do treinador desde que chegaram (o extremo só em agosto).

O português esteve perto da Fiorentina e foi apontado ao Wolverhampton, que conta vender Traoré e ter dinheiro para investir. O mexicano foi procurado pelo Sevilha e pelo Milan e está na expectativa

Ambos alimentavam a esperança de poder estar já nesta altura num campeonato com outra visibilidade, mas sabem que até 31 de agosto ainda pode acontecer. Oliveira continua a ser seguido por clubes ingleses e italianos, depois de o negócio com a Fiorentina ter ido por água abaixo ainda em julho, enquanto que Tecatito é desejado em Espanha e Itália. O Sevilha chegou a ter um princípio de acordo com os dragões, mas a operação caiu devido aos valores relativos à percentagem dos direitos económicos que está na posse do Twente (30%) e do jogador (3,5%).

Já o Milan, como O JOGO antecipou e vários meios de informação transalpinos confirmaram entretanto, ainda está a ponderar se deve ou não apresentar uma oferta. Segundo a "Gazzetta dello Sport", os milaneses estão hesitantes em ultrapassar a fasquia dos dez milhões. E a possibilidade de renovar para sair por empréstimo, como especulou a "Sport Itália", ainda não foi discutida.

Substitutos já estão identificados

É preparado para qualquer eventualidade que o FC Porto abordará a última semana do período de transferências. Os dragões já identificaram um conjunto de alvos para atacar no caso de perderem, principalmente, Sérgio Oliveira, uma vez que para o duplo pivot de Sérgio Conceição no meio-campo restariam Uribe, Bruno Costa, Grujic, Vítor Ferreira e Romário Baró (ainda pode ser emprestado). Otávio e Fábio Vieira também poderiam desempenhar essas funções, mas entram nas contas para o lado direito do ataque, que pode perder Corona.

Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Filipe Soares, do Moreirense, foram os nomes mais falados numa fase inicial do mercado. Mas não são os únicos. Por isso, os próximos dias prometem ser movimentados.