Sem Zaidu, chega a vez de Nanu: guineense avança para a direita

Nanu, à esquerda na fotografia, deve entrar no onze do FC Porto para o jogo com o V. Guimarães

Problemas físicos devem afastar nigeriano do jogo com o V. Guimarães e promovem mudança nas laterais.

Sérgio Conceição deverá chamar Nanu para preencher a vaga criada no onze pela indisponibilidade de Zaidu. Os sinais transmitidos pelo nigeriano no treino de ontem voltaram a não ser os melhores, ao ponto de nem sequer ter saído do ginásio, não deixando outra alternativa ao treinador do FC Porto senão promover mudanças nas laterais na receção ao V. Guimarães. O guineense avançará para a direita, forçando a mudança de Manafá para o lado contrário, à semelhança do que sucedeu no começo do mês, na vitória contra o Santa Clara.

Guineense entra para a direita na tentativa de capitalizar o desempenho nos últimos jogos, marcados pela assistência para o espetacular golo de Taremi com o Chelsea. Manafá muda-se para a esquerda

O encontro com o V. Guimarães reveste-se como uma oportunidade de ouro para Nanu tentar agarrar a titularidade, num momento em que Zaidu vai acusando algumas limitações físicas. O lateral-direito entrou de forma segura nos últimos jogos, com o Chelsea (Liga dos Campeões) e o Nacional (Liga NOS), tendo até efetuado a assistência para o espetacular golo apontado por Taremi contra os ingleses. Foi a terceira vez esta época que o antigo jogador do Marítimo desempenhou o papel de assistente, depois de ter oferecido a Luis Díaz a possibilidade de marcar contra o Paços de Ferreira, para a Taça da Liga, e frente ao Nacional, na Taça de Portugal.

Zaidu e Manafá, que têm jogado com maior regularidade, principalmente como titulares, somam um e quatro passes para golo, respetivamente, o que, de alguma forma, demonstra que Nanu não fica nada a dever a nenhum em termos de rendimento ofensivo. Sarr é a outra opção para o lado esquerdo da defesa.