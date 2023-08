Sem Otávio, confira o onze provável do FC Porto para a receção ao Farense

FC Porto recebe o Farense este domingo, a partir das 18h00, no Estádio do Dragão. Confira o onze provável

Pepê sobe na direita e Toni Martínez espreita o onze

A saída de Otávio "em cima" da receção ao Farense veio complicar um pouco as opções de Sérgio Conceição, que deverá apostar em Pepê para preencher os espaços que o "Baixinho" ocupava. O brasileiro poderia, assim, jogar na área que mais gosta, entregando o lado direito da defesa a João Mário.

Contudo, as alterações do treinador não ficarão por aqui, já que Toni Martínez entrou muito bem com o Moreirense e pode surgir no ataque ao lado de Taremi. Para já, é o único avançado com um golo na conta.