"Sem lesões, seria impossível o FC Porto contratar Nico González"

João Gonçalves, diretor desportivo do Almería, comparou o médio defensivo do Barcelona a Matheus Uribe, considerando que os "problemas físicos" são a única razão que permite que os dragões tenham possibilidades de contar com ele na próxima época.

João Gonçalves, diretor desportivo do Almería, equipa da LaLiga, comparou esta terça-feira Nico González a Matheus Uribe, garantindo que o médio defensivo do Barcelona, emprestado ao Valência em 2022/23, tem um perfil adequado aos dragões, a quem tem sido associado.

"Talvez ao Nico falte um pouco de agressividade, mas isso é algo que pode ganhar com a idade e a experiência, mas é um jogador de equipa grande, habituado à pressão e a jogar a um nível alto. Vejo claramente um perfil que encaixa bem no FC Porto", afiançou, em declarações à Bola Branca, programa da Renascença.

Descrevendo-o como "trinco que não se limita a destruir ou a defender", dotado de uma "saída de bola com muita qualidade, muita visão de jogo e rápido a pensar", o dirigente acrescentou que as lesões são a única razão que permite que os dragões tenham uma possibilidade de contar com González, de 21 anos.

"Não o ajudaram a impor-se e a poder ser uma opção para voltar ao Barcelona. Talvez por isso haja a possibilidade de o FC Porto o contratar, caso contrário seria completamente impossível, porque seria jogador do Barça e uma das apostas firmes do clube", garantiu.

"É um médio defensivo moderno, claramente dentro da escola dos médios defensivos do Barcelona", acrescentou Gonçalves, elogiando o médio espanhol, depois de o pai ter confirmado a possibilidade do filho jogar de dragão ao peito em 2023/24.