Selecionador do Irão elogia Taremi: "É o melhor jogador do FC Porto"

Dragan Skocic e o avançado portista têm andado de costas voltadas

Não se sabe se a frase vai resolver todas as diferenças, mas, pelo menos, é um começo. Skocic, selecionador do Irão, elogiou Mehdi Taremi, numa altura em que o avançado do FC Porto não é convocado para a sua seleção, precisamente por ter entrado em rota de colisão com o chefe da equipa técnica.

"Temos uma equipa muito boa. A seleção do Irão, entre outros, é constituída por jogadores de destaque em clubes que jogam na Champions. Azmoun joga pelo Zenit, tem sido o melhor marcador da Rússia durante os últimos três anos. Depois temos Taremi, que é o melhor jogador do FC Porto. Temos Jahanbakhsh, que joga pelo Feyenoord. A seleção é bastante equilibrada, forte. Certamente que com o Japão, Austrália e Coreia do Sul, penso que é uma equipa que merece representar a Ásia no Campeonato do Mundo", afirmou, numa entrevista à televisão croata HRT.

Recorde-se que as desavenças entre selecionador e Mehdi Taremi começaram quando o avançado do FC Porto colocou em causa publicamente algumas frases de Skocic e defendeu os jogadores do seu país.