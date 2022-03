Selecionador do Canadá dá moral a Eustáquio

Médio mudou-se de Paços de Ferreira para o Porto no mercado de janeiro. Até agora, soma apenas 99 minutos ao serviço dos dragões.

A chamada à seleção do Canadá já é, por si só, um sinal de que Stephen Eustáquio mantém a confiança do treinador, mas este fez questão de a reafirmar quando confrontado com o pouco tempo de jogo acumulado pelo médio do FC Porto.

Titular habitual na seleção, o reforço de inverno dos dragões soma 99 minutos distribuídos por cinco jogos, numa situação semelhante à do lateral-direito Richie Laryea, transferido do Toronto para o Nottingham Forest e ainda sem minutos pelo novo clube.

"Há sempre essa preocupação enquanto treinador. Contudo, creio que não devemos subestimar o poder da vontade e do potencial de uma pessoa. Jogadores desses podem ativar isso quando precisam", enquadrou John Herdman, treinador dos canadianos, sem ignorar o impacto físico do tempo de jogo, mas convicto de que esta dupla conseguirá dar a volta.

"Sabemos que podem não conseguir ter esses atributos ligados por 95 minutos. Haverá um período no jogo no qual vão sofrer um bocadinho, mas têm mostrado uma mentalidade resiliente."

O Canadá está a três pontos da qualificação para o Mundial do Catar.