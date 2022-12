"Seleção de Portugal? Existe uma geração de ouro, é mesmo verdade"

Eustáquio admite que foi uma surpresa a eliminação de Portugal no Mundial, mas também dá mérito a Marrocos.

Stephen Eustáquio admite que a eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial foi surpreendente, mas acredita que a Seleção Nacional vai saber tirar as ilações para surgir mais forte nos próximos torneios internacionais.

"Um bocado difícil responder. Portugal tem uma das melhores seleções do mundo e toda a gente ficou um bocado desiludida por não ter ido mais longe. Toda a gente via que tinham qualidade para mais. Num Mundial, especialmente a meio do ano, as coisas mudam e a motivação tem de estar lá, no momento certo, e Marrocos merece estar na meia-final. Portugal vai aprender com estes erros e de certeza que no próximo Europeu e Mundial vai estar mais forte. Existe uma geração de ouro, é mesmo verdade, tive o prazer de jogar com quase metade daquela seleção. É só tentar tirar vantagens disso.", afirmou, num direto da Binance Football Fever.

França, Marrocos, Argentina e Croácia ainda estão na corrida e Eustáquio vê uma favorita, embora todas elas, vinca, tenham argumentos. "Diria que pela capacidade, a França. Ganhou o último Mundial, tem jogadores fenomenais. Parece a equipa mais forte, mas Marrocos pode surpreender, tudo pode acontecer, é uma coisa curta, não há segunda mão. No plantel da Argentina também há muita qualidade. A experiência da Croácia, a motivação de Marrocos e um país atrás deles... Está tudo em aberto", comentou.