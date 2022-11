SEJD diz que Gomes "marcou gerações com golos vibrantes e conquistas históricas"

Redação com Lusa

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, lamentou a morte de Gomes, antigo avançado internacional português que faleceu este sábado aos 66 anos, referindo que "marcou gerações".

"Um dos maiores goleadores do futebol português deixou-nos aos 66 anos. O bibota de ouro marcou gerações com os seus golos vibrantes e conquistas históricas. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao FC Porto", disse, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu hoje aos 66 anos, devido a doença prolongada, revelaram os campeões nacionais.

Em comunicado publicado no seu site oficial, os azuis e brancos expressam "enorme tristeza e consternação" pelo falecimento do ex-avançado, que somou 452 jogos, 355 golos e 14 títulos nas duas passagens pelo clube da sua cidade-natal (1974-1980 e 1982-1989), além das distinções de melhor marcador das Ligas europeias (1982/83 e 1984/85).

Faleceu o ex-futebolista Fernando Gomes.

