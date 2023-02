"Seja Sérgio Conceição ou o treinador dos infantis da AF de Bragança, o árbitro pune"

Declarações de Luciano Gonçalves, presidente da APAF, um dia depois da expulsão de Sérgio Conceição no Marítimo-FC Porto

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, discorda da ideia de que haja por parte dos árbitros portugueses tenham alguma estigma sobre Sérgio Conceição, expulso na quarta-feira durante a primeira parte do Marítimo-FC Porto (0-2).

"De forma nenhuma! O Sérgio Conceição, ou qualquer outro treinador, têm da parte dos árbitros o maior respeito. Quando eles se excedem e sempre que tenham uma atitude menos correta, seja o Sérgio Conceição ou seja o treinador dos infantis da Associação de Futebol de Bragança, o árbitro pune", disse o líder da associação de árbitros.

"Não me cabe a mim falar de qualquer decisão técnico-disciplinar dos árbitros, mas os árbitros tentam fazer o seu trabalho pelo melhor. Tenho a certeza absoluta que não existe nenhum interveniente no futebol que faça igual - como os árbitros - para que tudo corra às mil maravilhas e sem precalços", disse à Rádio Renascença.

"Não podia estar mais de acordo com o José Pereira, sobre o não haver intocáveis. [Mas] Dentro do terreno de jogo, quando essa crítica é feita de forma incorreta, o árbitro deve punir esses comportamentos e essa linguagem. Opinar sobre o árbitro faz parte do futebol, desde que feito com elevação. Cada um na sua função e educação", referiu Luciano Gonçalves, no programa Bola Branca.