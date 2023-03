Seis trunfos do FC Porto aquecem os motores com o Inter à vista

Último jogo antes do tudo ou nada na Champions terá Uribe e João Mário de volta, além de um duo de baterias carregadas. E há esperança por Galeno e Evanilson.

Dentro de precisamente uma semana, o FC Porto vai jogar o tudo ou nada na Liga dos Campeões diante do Inter.

Antes, porém, terá pela frente o Estoril (sexta-feira, 20h15), numa partida que, além de encerrar importância capital para as aspirações dos dragões no campeonato - estão a oito pontos de distância do líder Benfica -, servirá para "aquecer os motores" para o embate decisivo com os italianos.