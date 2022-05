"Sei que os rivais não gostam disso, mas não percebo bem porquê..."

ENTREVISTA, PARTE II - Pepe sentiu que o queriam impedir de jogar e deixa farpas às críticas que os rivais lhe dirigem. Internacional luso garante que as pessoas não imaginam o esforço que faz para trabalhar com Conceição por ter 39 anos, mas que a exigência do técnico o fez superar-se. Condições para continuar estão reunidas.

Castigado pelo CD da FPF com 23 dias de suspensão, na sequência dos incidentes ocorridos no final do FC Porto-Sporting, por uma ação (pontapé a Hugo Viana) que nega ter efetuado, Pepe sente que "muita gente" desejava que não jogasse na parte final do campeonato por dar tudo pelo FC Porto. Contudo, o internacional português não só já leva 31 jogos esta época - ainda pode fazer mais dois -, como promete continuar até quando o corpo permitir.

Foi suspenso pelo Conselho de Disciplina e falou em injustiça. Perante isso, o que representa vencer este título e logo em casa de um rival?