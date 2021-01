"Segundo lugar? Espero é em maio estar no que ocupámos no final do ano desportivo passado"

Sérgio Conceição questionado sobre o adiamento do Santa Clara-Benfica e com um possível resultado negativo dos encarnados nos Açores.

Preocupação com o resultado em 1-0? "Não é uma questão de preocupação, mas com 1-0, em qualquer lance pode surgir um golo do adversário sem que ele faça muito por isso. Mas estávamos sempre à procura do segundo golo e sabíamos que a qualquer momento estávamos perto de fazer o segundo golo. Tivemos "n" ocasiões para dilatar o resultado, aconteceu perto do fim. Mesmo em termos defensivos, não me lembro de situação de perigo do Moreirense. Com 1-0 há sempre esse perigo, mas nunca o sentimos verdadeiramente. Agora, não digo que estou desiludido, mas em alguns momentos o que definimos em termos estratégicos não saiu. Do resultado nem dos números não há qualquer dúvida."

Com o adiamento do Santa Clara-Benfica e das más condições meteorológicas nos Açores, espera acabar esta jornada no segundo lugar? "Espero é em maio estar no lugar que ocupámos no final do ano desportivo passado."