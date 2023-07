Segundo corte de Sérgio Conceição leva Dinis Rodrigues e João Mendes

Estágio no Algarve deu certezas sobre a dupla de centrais, o ataque e a urgência de reforçar a lateral-direita. A esse propósito, o benjamim foi devolvido à equipa B, tal como o canhoto

Após dez dias de estágio no Algarve, o plantel do FC Porto está de volta à base. Não sem que tenham havido, no entanto, alterações na composição do grupo que, na véspera, regressou à Invicta. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, Dinis Rodrigues e João Mendes, dois jovens laterais, regressaram à equipa B, juntando-se prontamente à concentração que decorre em Melgaço. Uma "devolução" que, importa referir, não deriva de uma eventual insatisfação de Sérgio Conceição com o rendimento do duo. Dinis, que ainda na última época atuou pelos sub-19, passa para o próximo estágio de evolução sem ter de queimar etapas. Já João Mendes era o terceiro lateral-esquerdo da hierarquia no plantel principal, atrás de Zaidu e Wendell.

Se Pepe e Marcano continuam a ser um seguro de solidez, à direita escasseiam opções e Pepê terá de manter-se como solução de recurso. Duplo-pivô ainda não carbura, mas reforços poderão ajudar.

Para lá da natural redução de "efetivos" no plantel - Ussumane Djaló, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Rui Monteiro já tinham sido riscados -, o estágio em solo algarvio permitiu tirar diversas ilações sobre o grau de preparação dos dragões quando faltam menos de duas semanas para o clássico da Supertaça (9 de agosto), frente ao rival Benfica. No que toca a certezas, é possível começar, desde logo, pela estabilidade no eixo defensivo titular. Pepe e Marcano não tremeram nos jogos contra Cardiff e Wolverhampton, deixando antever que o nível não caiu de uma época para a outra. Mais à frente, no ataque, a chegada de Fran Navarro é sinónimo de maior poder de fogo, a juntar ao andamento já evidenciado por Taremi, Toni Martínez e Namaso. Nota, ainda, para dois jovens da formação que marcaram pontos (ver coluna) nos ensaios realizados a sul.

Por outro lado, houve pontos menos positivos. Com João Mário ainda em processo de recuperação da lesão no joelho direito, é praticamente certo que a lateral direita ficará a cargo de Pepê na Supertaça. O brasileiro continua a cumprir na posição, mas fica limitado em termos ofensivos. A necessidade de contratar um novo jogador para o lugar ficou exposta, algo que, de resto, é um dos desejos de Conceição. No meio-campo, Grujic e Eustáquio partem na linha da frente pelas duas vagas enquanto não são oficializados reforços (ver pág. anteriores), mas a dupla ainda não carburou, com o sérvio a mostrar-se alguns furos abaixo do nível habitual. Em termos físicos, Veron e Evanilson continuam a dar dores de cabeça.

Em todo o caso, os dragões ainda têm tempo para afinar as lacunas referidas, sendo que a presumível chegada de caras novas aumentará o leque de opções de Conceição. Amanhã há novo teste, frente ao Rayo Vallecano, na apresentação aos sócios no Estádio do Dragão.

Sobe e desce

Positivo

- Romário Baró somou minutos, esteve bem e, enquanto não há reforços, é nome a ter em conta no miolo

- Fran Navarro já fez três golos e está ambientado à nova casa

- Gonçalo Borges deu indicações positivas sempre que entrou

- Namaso está com a veia goleadora apurada: bisou contra o Estrela

Negativo

- André Franco dispôs de oportunidades, mas continua em toada irregular

- Wendell aparenta ter perdido espaço para Zaidu

- Evanilson voltou a jogar e marcou ao Imortal, mas sofreu nova lesão muscular

- Gabriel Veron, tal como o camisola 30, também está a contas com novo problema físico e tarda em afirmar-se