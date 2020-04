Secretário recorda: "Estava a assinar pelo Real, o Vítor Baía ligou-me por causa do Barcelona"

Bobby Robson queria o lateral na Catalunha

Estávamos em 1996 quando, após três épocas de grande nível no FC Porto, Carlos Secretário recebeu um convite do Real Madrid. O lateral portista nem pensou duas vezes. Foi para Madrid e, já na capital espanhola, o telefone tocou. Pela voz de Vítor Baía, era notícia de que Bobby Robson o queria no Barcelona.

"Foi a seguir ao Europeu de Inglaterra. Na altura o meu empresário era o Manuel Barbosa e ele ligou-me para ir a Lisboa com ele, porque tínhamos de fazer um contrato com o clube, mas eu não sabia. Só depois é que percebi que era o Real Madrid. Quando estava a assinar pelo Real, o Vítor [Baía] ligou-me por causa do Barcelona, porque o Bobby Robson tinha ido para o Barça e também queria que fosse. Mas já me tinha comprometido com o Real. Se calhar, teria sido melhor para a minha carreira ter ido para o Barça por ter o apoio dos meus colegas. Mas, naquele dia, estava assinar pelo Real e não poderia recusar o convite do Real. Infelizmente as coisas não correram bem, mas acabámos por ganhar o campeonato e, no segundo ano, em que saí a meio, o Real Madrid foi campeão europeu", explicou Secretário, no programa "FC Porto em casa".

Agora treinador do Créteil-Lusitanos, o lateral regressaria a casa época e meia depois, a tempo de vencer o pentacampeonato, pelas mãos de Fernando Santos. "Viemos fazer um jogo da Champions ao Porto e, em conversa com o presidente Pinto da Costa, ele colocou-me essa questão. Nem olhei para trás. Havia pessoas no Real Madrid que me disseram para não sair, que iríamos ser campeões europeus, como aconteceu, mas acabei por sair, porque não podia recusar o convite do FC Porto. Vim a tempo de ser pentacampeão", relembrou.

