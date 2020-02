"Se tivéssemos sido eficazes, saíamos com um resultado volumoso"

Sérgio Conceição fez a análise ao triunfo (3-2) sobre o rival Benfica e falou num "excelente jogo" do FC Porto.

Análise ao jogo: "Eu preparei o jogo no sentido de sermos uma equipa pressionante de forma organizada. Tínhamos de ser fortes, anular a fase de construção do Benfica, quer em termos de duelos, quer na aproximação à segunda bola fomos superiores. A partir desses momentos defensivos, explorámos bem com bola as fragilidades do Benfica, tivemos inúmeras oportunidades e a infelicidade de sofrer dois golos. O Benfica marca na primeira vez que vai à baliza e na segunda parte foi exatamente igual. Isso fez com que a equipa baixasse. Uma equipa de grande caráter, parabéns aos meus jogadores, a equipa fez um excelente jogo contra uma equipa forte".

Mudança tática na segunda parte: "Eu penso que sofremos um bocadinho no corredor central, passei Marega para a direita, Otávio como terceiro homem no meio-campo, equilibrou esse espaço. Troquei o triângulo de meio-campo, Uribe ficou mais fixo e o Sérgio e o Otávio passaram a ser os médios interiores, a bola chegava aos corredores laterais e havia alguma liberdade dos médios. Acreditámos sempre que era possível aumentar a vantagem. Não fomos eficazes, se tivéssemos sido saíamos com um resultado volumoso. Foi um jogo interessante também na vertente da estratégica, a equipa está de parabéns".

Distância para o Benfica reduzida: "Nós acreditamos sempre no nosso trabalho, é mais um jogo e são três pontos apenas. Não interessa ganhar este jogo se não ganharmos o próximo jogo, em Guimarães. É uma maratona. Estamos na luta porque acreditamos no trabalho que fazemos diariamente, os jogadores provam isso. Temos um grande grupo no balneário. Os que jogaram, os que não jogaram e os que ficaram em casa, estão todos de parabéns".