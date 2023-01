"Se tivéssemos milhões para gastar não recusava, mas não é esse o caso"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Famalicão, marcada para domingo (20h30) e relativa à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Prefere jogar com um jogador destro e outro canhoto no eixo defensivo ou é indiferente? "Não é a mesma coisa. Claramente prefiro ter um central esquerdino para jogar à esquerda, mas já joguei com dois destros e tem de se trabalhar outro tipo de situações, nomeadamente a saída de bola. Mas prefiro ter um esquerdino, sim".

Na última conferência revelou o onze titular. Que mudanças vai promover na equipa? "O mais importante são as indicações que eles me dão durante a semana. Tem a ver com a semana dos outros que não jogaram tanto e a estratégia que está em cima da mesa, em função do adversário. As sensações do último jogo foram boas, mas já tive situações em que aconteceu um grande jogo e no onze inicial do seguinte fiz uma ou outra alteração".

Benfica e Sporting reforçaram-se no mercado, não acha que está em desigualdade nesse aspeto? "É uma pergunta um pouco picante... Olhamos para nós. Já tive a oportunidade de falar do mercado de janeiro, não sou um fã. Olhando para os jogadores que temos no plantel e olhando para a equipa B, para o trabalho que o Folha tem feito... Se tivéssemos alguns milhões para ir buscar um ou outro jogador, não diria que não. Mas não é o caso".

Dérbi entre Benfica e Sporting pode ser determinante para as contas do título? "Que seja um bom jogo, que ganhe a melhor equipa. Temos de preocupar-nos connosco".