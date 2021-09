"Se os jogadores do Sporting não estiveram nas seleções é porque não podiam mesmo"

FC Porto head coach Sergio Conceicao during their Portuguese First League soccer match against Famalicao held at Famalicao Municipal Stadium, Portugal, 15th August 2021, MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão do jogo de sábado, frente ao Sporting, a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.

Onze do Sporting: Não faço a mínima ideia. Não conheço a condição desses jogadores. Se os jogadores não estiveram nas Seleções é porque não podiam mesmo. Esses, que frisou, são jogadores que entram no onze. Se estiverem em condições, vão jogar. O Sporting teve uma ou outra entrada de qualidade, mas isso são estratégias que dizem respeito ao treinador do Sporting.

Reforço do meio-campo: Independentemente do jogo, há sempre nuances que trabalhamos. Já jogámos em sistemas diferentes. Os jogadores têm características diferentes. Situações que saltam à vista do adepto comum? Não. Mas algumas situações dessas têm sido fundamentais para ganharmos jogos. Olhamos para os pontos mais fortes do adversário e para as fragilidades.

O que pode desequilibrar: Sermos fortes nos quatro momentos do jogo. E no quinto, que são as bolas paradas. E há um sexto que ninguém pode controlar: o talento, que ninguém pode controlar. Essa inspiração, eu acredito sempre, que vem de uma organização coletiva.