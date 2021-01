"Se o FC Porto deseja tanto o Pepê, que pague o preço", diz presidente do Grémio

Imprensa brasileira voltou a questionar Romildo Bolzan sobre as conversas com o FC Porto por Pepê. O presidente do Grémio diz que se os dragões querem o jogador, só têm de pagar.

Sabendo-se que o FC Porto só deverá avançar por Pepê no final da temporada, o presidente do Grémio foi mais uma vez questionado acerca de um possível negócio com os dragões e deixou claro que o brasileiro só sai se for pago o valor exigido pelo clube brasileiro.

"Eu sei mais da vida do Pepê pela imprensa portuguesa. Se desejam tanto o Pepê, paguem o preço. É um bom valor", disse Romildo Bolzan Júnior, citado pela Rádio Grenal.

Em 2020, o extremo marcou, até ao momento, 14 golos em 50 jogos. O Grémio tem ainda a final da Taça do Brasil para jogar - frente ao Palmeiras - e está nos lugares cimeiros do Brasileirão, não estando arredado da luta pelo título.