Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

A questão do clube mais titulado em Portugal: "Numa contagem séria e rigorosa de títulos oficiais das equipas principais, o FC Porto é o que tem mais. Tem 84, Benfica menos um. Isto não é muito importante, torna-se importante por causa das mentiras. E esta nasce porque o próprio Benfica reivindica ter oito supertaças oficiais quando tem sete e uma oficiosa. Basta ir ao site da Federação Portuguesa de Futebol, as duas primeiras edições, uma conquistada pelo Boavista e outra pelo Benfica, era de caráter oficiosa. Não oficial, por isso não pode entrar na contabilidade. Isto começou com um 'take' da Lusa. E isso é uma 'fake new'. Nesta questão da Supertaça nada melhor do que olhar para a taça. Fomos buscar a taça [pegou nela e mostrou] tem os seus vencedores gravados. O mais recente é o FC Porto e desejamos que em agosto volte a ser gravado o seu nome. Tem o nome de todos os vencedores. A primeira edição, 1980/81, FC Porto é o vencedor. São estes os vencedores, gostem ou não esta é a verdade. Por isso, o FC Porto tem 84 e o Benfica 83. Há que respeitar a verdade e ser rigoroso. Se o Benfica quer ser o clube com mais títulos, tem de ganhar mais vezes."

Saco azul. Benfica, Vieira e Soares Oliveira pedem instrução (estratégia legal que pode levar o juiz a não avançar com o julgamento): "O Benfica diz que não houve fraude fiscal nem falsificação de documentos, quer sacudir a água do capote. Esperamos que a instrução sirva para investigar a fundo e esclarecer para que serviu o dinheiro. São 1,8 milhões de euros. Porque é que alguém quis retirar o dinheiro do circuito e ter dinheiro vivo? Usou para quê?

Disney: "Notícia muito curiosa que merece reflexão. Num caso que envolve a Disney e o governador da Florida, houve um juiz que se excluiu de tomar decisões porque um seu parente em terceiro grau é detentor de 30 ações da Disney. Aos preços de hoje são 2764 dólares em ações. É este o capital do parente em terceiro grau e isso foi motivo para um juiz excluir-se de tomar decisões. Em Portugal ainda recentemente vimos noticias de uma senhora juíza, que tem de decidir um recurso dos jogos a porta fechada, que é benfiquista e detentora de lugar anual, e o marido igual e é acionista. Aqui acha-se que não há problema nenhum. Fica a nota, sem qualquer juízo de valor da minha parte."