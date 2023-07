"Se Nico González escolher o FC Porto, vai adaptar-se à sua filosofia de jogo"

Nico González com a camisola do Valência, onde jogou por empréstimo

Nico como um tesouro bem guardado, um jogador eleito para o topo em La Masia. Aureli Altimira, antigo diretor da academia, explica tudo...

Nico González está traçado como alvo predileto do FC Porto. Ainda se candidatou a um lugar no plantel do Barcelona, mas os planos de Xavi apontam para nova cedência do médio, de 21 anos, que brilhou no Valência em 2022/23.

Não deve, assim, embarcar no estágio dos catalães aos Estados Unidos, estando os dragões na pole position para receber o galego, filho do proeminente Fran, figura sagrada do Depor.