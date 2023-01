Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 1-0 no terreno do V. Guimarães, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin

Final four da Taça da Liga: "Se jogarmos a pensar que a Taça da Liga é tão importante como os outros troféus, não tenho dúvidas que podemos chegar à final e ganhá-la. Mas depende da forma como olharmos para a competição. Temos chegado sempre longe na prova, título é título. Os objetivos traçados no início da época incluem a Taça da Liga. Vamos ter o máximo de seriedade para com o Académico de Viseu, vamos entrar como sendo o jogo mais importante da época, porque é o próximo. É assim que funciona neste clube. Não há relaxamento, é sempre em red line."

O que falhou hoje: "Houve momentos em que chegávamos na largura com alguma facilidade, mas depois havia a basculação do Vitória e nós éramos previsíveis a explorar as costas da linha defensiva. Sabendo que eles estavam com bloco baixo, devíamos ter mais jogo interior. Podíamos criar mais dificuldades assim. Faltou essa capacidade. Estivemos bem defensivamente, fizemos um excelente golo, podíamos ter feito mais um, pelo menos. O 1-0 é sempre algo desconfortável. Estávamos a controlar, mas depois há as bolas paradas, o jogo direto... e por isso entrou o Grujic. O Eustáquio estava bem, mas foi a pensar nisso."