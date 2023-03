"Se houve caso E-toupeira, este do César Boaventura, deve-se às divulgações feitas no Porto Canal"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, referiu-se esta noite ao adiamento da sentença do caso dos emails, em cujo processo surge como arguido

"Tenho a convicção de que devemos ser absolvidos porque não cometemos crimes. Ajudámos à descoberta da verdade. Se houve caso E-toupeira, este do César Boaventura, se houve estas investigações todas devem-se às divulgações feitas aqui", disse esta terça-feira Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, referindo-se ao adiamento da sentença do caso dos emails, em cujo processo surge como arguido.

"Defendemos isso em tribunal e estamos convictos de que há interesse público e vamos lutar por isso até ao fim e o fim não será a 12 de maio. Seja em que sentido for o acordão isto continuará a discutir-se em recursos que se vão seguir. Em consiciêcia, não cometemos nenhum crime, desde sempre nos disponibilizamos para colaborar com as autoridades, entregámos sempre tudo", acrescentou o diretor portista.

"Vieram falar em violações de privacidade, ofensa à pessoa coletiva... por causa de um livro? A liberdade de expresão está assim? Isto é a Coreia do Norte? Ai porque vai prescrever agrava-se? Vamos aguardar com serenidade. Quem cometeu crimes, sabemos bem quem foi, o César Boaventura, o Luis Filipe Vieira, o Domingos Soares Oliveira, o Paulo Gonçalves.. Dediquem-se a esses, os verdadeiros criminosos", concluiu no programa no Porto Canal, Universo Porto da Bancada.