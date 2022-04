Se festejar hoje, FC Porto será o campeão mais precoce desde Villas-Boas

Só os dragões de André Villas-Boas, numa liga a 30 rondas, celebraram mais cedo, mas as contas de hoje têm de passar pelo Sporting. Braga teve antídoto durante duas épocas, mas perdeu na primeira volta.

Hoje é dia do primeiro match-point do FC Porto para a conquista do 30.º título de campeão nacional, embora as possibilidades não estejam integralmente nas suas mãos. No Dia da Liberdade, os dragões saem à rua se, na visita a Braga, fizerem melhor resultado do que o Sporting em casa do Boavista, logo a seguir.

Se isso acontecer, ficará registado o campeão mais veloz dos últimos dez anos, uma vez que ainda ficarão três jornadas por jogar. A Liga só voltou a ser disputada por 18 equipas a partir de 2014/15, mas mesmo nas provas a 30 jornadas que se disputaram até então, só mesmo o avassalador FC Porto de André Villas-Boas, em 2010/11, resolveu o assunto com uma antecedência ainda maior (a cinco jogos do fim), enquanto caminhava em paralelo para conquistar a Taça de Portugal e a Liga Europa.