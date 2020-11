"Se calhar, o Zaidu foi dos jogadores que levou mais na cabeça esta semana"

Treinador do FC Porto vincou a qualidade do lateral nigeriano.

Zaidu, contratado pelo FC Porto ao Santa Clara no último verão, foi um dos nomes em maior evidência na vitória dos dragões no reduto do Marselha, por 2-0.

Sérgio Conceição, treinador dos dragões, salientou a qualidade do lateral nigeriano, autor do primeiro golo azul e branco no encontro do Vélodrome, mas referiu que, ao longo da última semana, o jogador foi um dos que "mais levou na cabeça" durante os treinos.

"O talento também é importante, mas isso tem a ver com outras capacidades que são importantes para que haja talentp. Na minha opinião, o Zaidu tem muitas. Tem de continuar a ser humilde, a ouvir, porque se calhar foi dos jogadores que levou mais na cabeça esta semana, para depois chegar ao jogo e dar esta resposta", atirou Conceição, na zona de entrevistas rápidas. Minutos depois, na conferência de imprensa, prosseguiu:

"Se calhar teve uma ou duas marteladas durante a semana. As duras que dei não são só para ele, mas sim a todos os jogadores que necessitam. Para que depois cheguem aos jogos e deem estas respostas", rematou o técnico portista.