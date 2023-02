Reação de Francisco J. Marques à expulsão do treinador do Benfica em Vizela.

Roger Schmidt foi expulso na ponta final do encontro com Vizela e, depois de ver o vermelho de Nuno Almeida, virou-se para os adeptos da equipa da casa indicando, com os dedos, o resultado de 2-0 a favor das águias.

"Que chatice. Então não é que o sempre correto e pós-graduado nos mais exigentes cursos de boas maneiras da Paula Bobone provocou os adeptos do Vizela? Isto até parece um incentivo à violência, mas acho que só estava a dizer que houve dois penáltis, mas só um assinalado", escreveu Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto nas redes sociais.

Na sala de imprensa, Schmidt explicou a atitude como tendo sido uma reação à provocação dos adeptos do Vizela.