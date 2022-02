Sarri responde a Sérgio Conceição: "Deve ter visto 20 minutos, depois desligou a televisão"

Declarações de Maurizio Sarri na antevisão do FC Porto-Lázio, jogo da primeira mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões

Opinião de Sérgio Conceição sobre o Milan-Lázio: ""Se calhar viu apenas os primeiros 20 minutos... Depois desligou a televisão. O que sabemos é que vamos defrontar uma equipa com agressividade, muita pressão e imprevisível, que mete muitos jogadores na frente. Tem ainda aceleração e improviso. É uma equipa muito forte" Porto."

Sobre o FC Porto: "É uma equipa que tem um bom nível de agressividade e zonas altíssimas de pressão. É um adversário muito imprevisível. Muitos jogadores participam no ataque e procura bem a profundidade. Vai ser um jogo de alto nível. É uma equipa muito forte."

Em 2003: "O que aconteceu entre estas duas equipas no passado não tem importância para esta eliminatória. O FC Porto é uma equipa organizada, tem alguns jogadores com muita experiência a e jovens com muita qualidade, como Vitinha e Fábio Vieira. É uma equipa que fez 22 jogos no campeonato português, tem 19 vitórias e que esta época só perdeu dois jogos nas competições europeias, ambos com o Liverrpool. Os números dizem tudo. Existe essa da nossa parte porque vamos defrontar uma equipa forte"

Ausência de Immobile: "Não pode jogar com o FC Porto, vamos ver se a gripe passa e se pode jogar com a Unidese. Vamos ver se estará, pelo menos, a 80 por cento. Mas independentemente de quem joga, espero é uma equipa que entre em campo com a mesma mentalidade de fazer um jogo com bom nível. Dois jogadores disseram-me que ficaram para ajudar no campeonato"

Desgaste_ "Esta eliminatória é desgastante. Jogas quinta-feira e não tens tempo para descansar para o próximo jogo. É um impacto físico muito forte, mas agora estamos num palco europeu e queremos estar bem. É um prestígio estar nesta competição"