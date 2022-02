Sarri mantém a dúvida Immobile e atira: "Temos qualidade para resolver a qualquer momento"

Declarações de Maurizio Sarri, treinador da Lázio, na antevisão à segunda mão do play-off da Liga Europa com o FC Porto. Jogo com início às 17h45 de quinta-feira.

A segunda mão: "O jogo da primeira mão disse-nos que o jogo de amanhã será difícil, mas não é impossível dar a volta à eliminatória. Só temos de pensar no FC Porto e não no Nápoles [próxima jornada da Serie A]. Temos de ser mentalmente muito fortes e temos de ter muito cuidado, principalmente a defender."

Acerbi: "Esteve parado 45 dias, recuperou, mas ainda não está na sua melhor forma. Espero que esteja bem fisicamente e em boas condições dentro de pouco tempo. Para, já, ainda não tem condições de jogar os 90 minutos."

Immobile: "Esteve parado e hoje vou avaliá-lo para ver como está. Só depois decidiremos se vai ou não defrontar o FC Porto."

Atributos: "Temos qualidade para resolver o jogo a qualquer momento, mas temos de saber gerir os acontecimentos. A minha equipa deixou uma boa imagem em Udine, num jogo em que tivemos muitas dificuldades. Sinto que a equipa está a crescer."

Lesão de Pedro: "A lesão parece menos grave do que temíamos, mas ainda não sabemos quanto tempo vai ficar afastado da competição."

Luis Alberto: "Tem qualidade e está a dar-nos um contributo importante em todos os sentidos. É um jogador fundamental para nós e pode fazer a diferença."

Adeptos: "O público sempre nos ajudou e amanhã vai fazer-se ouvir. Se estiverem muitos adeptos no Estádio Olímpico vão ajudar-nos ainda mais. Não tenho a mínima dúvida de que vão apoiar-nos imenso."