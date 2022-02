Sarri com queixas após o Lázio-FC Porto: "O VAR chamou o árbitro para ver um frame..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações do treinador Maurizio Sarri após o Lázio-FC Porto, partida da segunda mão do play off da Liga Europa

Sobre o penálti: "A decisão do árbitro era a mais correta, porque o avançado procurou o contacto com o Milankovic-Savic, mas depois o VAR chamou o árbitro para ver um frame e, nessa altura, tudo pode parece um penálti"

Sobre a eliminatória: "Tivemos 180 minutos difíceis, contra uma grande equipa. Estivemos dentro da eliminatória até ao fim, mas no final não conseguimos passar. O FC Porto tem uma grande equipa, que costuma jogar a Liga dos Campeões, nós estamos a crescer. O Immobile jogou, porque a situação parecia menos grave do que pensávamos."

Queixas: "Este é um dos piores relvados da Europa, muito irregular Pode ser bom para ver na televisão, mas difícil para quem tem uma equipa técnica como a nossa"