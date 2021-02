Sarr encontra um espaço no FC Porto para entrar pela esquerda

Tapado por Mbemba e Pepe e ultrapassado por Diogo Leite nas opções de Conceição para o eixo da defesa, francês vai para o quarto jogo da época como lateral canhoto.

Aposta de Sérgio Conceição no fim de semana, com o objetivo de contrariar a dinâmica ofensiva do Braga, Malang Sarr terá, esta quarta-feira, no regresso do FC Porto à Pedreira, para a Taça de Portugal, nova oportunidade para se fixar no único espaço que parece disponível na defesa: o esquerdo.

Tapado por Pepe e Mbemba no eixo e ultrapassado por Diogo Leite nas opções do treinador para esta zona do terreno, foi como lateral canhoto que o francês alinhou em três dos últimos quatro jogos que efetuou (Paços de Ferreira, Nacional e Braga).

Foi já a pensar nesta solução, de resto, que os dragões solicitaram o empréstimo de Sarr ao Chelsea no mercado de verão, embora no Nice estivesse mais habituado a alinhar num esquema de três centrais do que propriamente como lateral. Contudo, este é um pormenor importante frente a equipas que alinham com o extremo muito por dentro, como é o caso dos arsenalistas, já que é em terrenos mais interiores que o jogador de 22 anos melhor se sente.

Único golo do ex-Nice esta temporada até surgiu num encontro em que atuou como defesa-esquerdo. No entanto, é para contrariar a dinâmica do extremo direito bracarense que o treinador pensa nele

Mesmo exibindo algumas dificuldades, a verdade é que Sarr se tem esforçado para, no mínimo, não comprometer. De resto, quando se compara os números do francês com os de Zaidu ou Manafá, as habituais opções de Sérgio Conceição para o lado esquerdo, não se pode dizer que saia a perder. Especialmente no capítulo defensivo. O número 32 dos azuis e brancos apresenta uma média de recuperações (9,5) e de interceções (5,4) superior à dos concorrentes, embora perca para Manafá no capítulo da eficácia nos duelos defensivos (o português ganha 68,4% contra 54,5%) e para Zaidu nos itens relativos ao processo ofensivo, como a média de remates (0,3 contra 0,5 do nigeriano) ou cruzamentos (0,7 contra 3,2). Diga-se, porém, que leva o mesmo número de golos marcados que o ex-Santa Clara (um) e que este surgiu num jogo em que até alinhou como lateral (Paços de Ferreira).