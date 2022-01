Saravia terá sido oferecido a clube brasileiro

Lateral direito está a treinar no Olival mas ainda pode sair neste mercado de inverno

O regresso de Renzo Saravia ao Brasil, onde jogou no último ano e meio ao serviço do Internacional por empréstimo do FC Porto, é uma hipótese em aberto. O argentino está a treinar no Olival há algumas semanas, mas ainda não recebeu o aval de Sérgio Conceição para ser inscrito e a sua saída está em aberto. De acordo com notícias no Brasil, o jogador, que tem contrato com os dragões até junho de 2023, terá sido oferecido ao Botafogo.

De acordo com as notícias, o FC Porto procura reduzir a folha salarial, mas a direção do Botafogo não terá Saravaia nas prioridades apesar de o lateral direito da equipa, Rafael, ter sofrido uma ruptura total no tendão da perna esquerda, pelo que estará fora dos relvados, pelo menos, seis meses. Contudo, o treinador Enderson Moreira ainda não terá dado indicações para ser encontrado um substituto.