Saravia na lista do Boca Juniors: os primeiros contactos e o papel de Riquelme

Nova Direção do emblema argentino já sondou o empresário do lateral para avaliar o negócio.

Renzo Saravia está na lista de reforços do Boca Juniors. O JOGO sabe que os primeiros contactos com o empresário do defesa do FC Porto já foram efetuados, no sentido de avaliar a possibilidade de o negócio avançar em janeiro e também para perceber o contexto em que se encontra o jogador no Dragão.

O clube de Buenos Aires terá uma nova Direção a partir de segunda-feira e, segundo apurou o nosso jornal, as negociações passarão pela antiga estrela argentina e futuro vice-presidente Juan Riquelme.

Sem grandes oportunidades para jogar no FC Porto, o lateral tem sido insistentemente apontado a clubes da América do Sul, mas, se sair do Dragão, a preferência vai para a continuidade na Europa

As duas partes ficaram de desenvolver conversações mais tarde, de modo a encontrar um patamar de entendimento e a convencer Saravia a regressar à Argentina, já que, se deixar o FC Porto, os planos do jogador passam por tentar encontrar uma alternativa noutro emblema europeu. As diferenças económicas entre o futebol argentino e o do Velho Continente representam um obstáculo para o Boca, mas o facto de poder representar um clube com a dimensão competitiva do atual segundo classificado da liga local também atrai o lateral-direito, que pretende jogar com maior regularidade para poder participar na Copa América, marcada para o próximo verão.

Saravia chegou ao FC Porto no início da temporada, proveniente do Racing Avellaneda, a troco de 5,5 milhões de euros, mas não tem conseguido impor-se na defesa azul e branca. A utilização diminuta, bem como a aproximação do mercado de transferências de inverno, levou vários clubes sul-americanos (Boca, Internacional de Porto Alegre) a demonstrar interesse no argentino.

Com a primeira parte da época praticamente cumprida, o lateral já foi preterido em detrimento de Manafá (lateral), Corona (extremo) ou Mbemba (central) e soma apenas 218 minutos de jogo: 38" contra o Krasnodar (Liga dos Campeões) e 90' contra Coimbrões e Casa Pia (Taça de Portugal), clube contra o qual se estreou a marcar na carreira, aos 26 anos.