FC Porto: Saravia já esteve no Olival

Lateral está de regresso e pode ser reintegrado no plantel no início da semana, depois de efetuar exames médicos

Renzo Saravia está de volta ao FC Porto, depois de dois anos de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre. O argentino viajou para Portugal no sábado e esta manhã passou pelo Olival para conversar com a equipa técnica. Depois de efetuar os habituais exames médicos, é possível que seja reintegrado no plantel, o que pode acontecer já no início da semana. Depois, Sérgio Conceição irá decidir se dá o aval à inscrição do lateral direito na Liga.

Saravia terminou há cerca de duas semanas a ligação ao Internacional de Porto Alegre, do Brasil, e gozou uns dias de férias no seu país antes de ser chamado ao Olival, numa altura em que as opções para as laterais sofreram uma autêntica razia. À direita, João Mário e Manafá estão lesionados, sendo que este último já não deve voltar a jogar esta temporada, enquanto Nanu está na Taça de África das Nações ao serviço da Guiné Bissau. No lado esquerdo, a baixa é Zaidu, que também está na CAN, a representar a Nigéria.

Contas feitas, sobra o adaptado Corona para a direita pelo que Saravia, de 28 anos, é visto como uma boa alternativa: é experiente, conhece o clube e o campeonato e dispensa a ida ao mercado. O argentino, de 28 anos, foi contratado em 2019 ao Racing Avellaneda, mas nunca se impôs no Dragão, saindo por empréstimo depois de ter feito apenas seis jogos e marcado um golo. No Brasil, encontrou espaço para jogar e regressou, inclusive, à seleção. Tem mais um ano e meio de contrato como o FC Porto.