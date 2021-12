Saravia: Internacional sem dinheiro e FC Porto com uma certeza

Saravia está no Internacional por empréstimo do FC Porto

Clube brasileiro não tem verbas para acionar a opção de compra. Lateral está emprestado pelo FC Porto e não será incluído no plantel dos dragões.

A menos de um mês de expirar o empréstimo de Saravia ao Internacional, do Brasil, as hipóteses de o lateral ficar no clube de Porto Alegre são baixas.

Segundo o "Globo Esporte", o Colorado não tem possibilidades de pagar os cinco milhões de euros previstos na opção de compra e o FC Porto não pretende voltar a emprestá-lo. Ainda assim, o futuro do argentino não passará por uma inclusão no plantel dos dragões.

Saravia, lateral argentino de 28 anos, realizou 31 jogos até ao momento em 2021. No FC Porto foi utilizado apenas sem seis partidas, com um golo marcado.